Depois de Aquidauana, Reinaldo investe em Itaquiraí e região

O governador Reinaldo Azambuja continua a série de entregas de patrulhas, depois de Aquidauana, agora é a vez das famílias de Itaquiraí e região receberem investimento na agricultura familiar.

Em solenidade na manhã desta quinta-feira (15), Reinaldo entregou 12 patrulhas mecanizadas (tratores) e equipamentos agrícolas para atender nove municípios da região de Itaquiraí. A entrega representa investimento de R$ 1,534 milhão.

“Vamos totalizar 189 patrulhas e 1.100 equipamentos. Em quatro anos e dois meses foram R$ 25 milhões para a agricultura familiar. E só para 2019 temos garantidos R$ 29 milhões. Isso significa que em um ano vamos poder comprar tudo o que compramos em quatro”, contou Reinaldo Azambuja.

Na entrega desta manhã foram contemplados os municípios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Juti, Naviraí, Deodápolis, Glória de Dourados e Batayporã. Os novos equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Vander Loubet, do ex-deputado Zeca do PT e do ex-senador Waldemir Moka, além de recursos próprios do Governo do Estado.

