Reinaldo entrega tratores que beneficiarão agricultura familiar

O governador Reinaldo Azambuja entregou na manhã desta quinta-feira (14), 189 tratores e outros instrumentos agrícolas que juntos totalizam mais de mil equipamentos para estimular a agricultura familiar em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda e Nioaque.

Durante a solenidade que aconteceu em Aquidauana, Reinaldo destacou a parceria com a bancada federal para a garantia dos equipamentos. “Isso é fruto de uma parceria com a bancada federal que ajudou colocando emendas impositivas, emendas individuais. Todos os parlamentares foram parceiros desse programa de reestruturação e isso permite que a gente continue fazendo essas entregas, que com certeza ajuda o agricultor”, afirmou.

Em 2019, o estado tem orçamento garantido de R$ 29 milhões para a aquisição de máquinas agrícolas. “Só nesse ano temos garantido no orçamento do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Estado, R$ 29 milhões para a compra de equipamentos. Teremos mais condições para atender todo o segmento da agricultura”, disse o governador.

Reinaldo disse ainda que 70% do alimento que consumimos vêm da agricultura familiar e que essas entregas refletem em vários setores. “Até os presídios poderão começar a comprar os produtos da agricultura familiar”, revelou.

O entrega desta manhã representa investimento de R$ 927.072,00.

