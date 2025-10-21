Menu
Agronegócio

Expogenética MS 2025 reúne 15 leilões e mais de 300 animais em Campo Grande

De 30 de outubro a 9 de novembro, evento no Parque de Exposições Laucídio Coelho trará criadores de todo o país

21 outubro 2025 - 17h05Carla Andréa

A segunda edição da Expogenética MS será realizada entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro de 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), e promete movimentar o setor pecuário com 15 leilões oficiais, exposição de animais de alto padrão genético e grandes oportunidades de negócios para criadores de todo o país.

Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar uma programação intensa nos Tatersais I e II, reunindo as principais marcas, criatórios e programas de melhoramento genético do Brasil.

A expectativa é de que o evento movimente milhões em negócios e reúna mais de 300 animais em exposição, consolidando-se como um dos maiores encontros de genética bovina do Centro-Oeste.

Entre os destaques do calendário estão o 2º Leilão Touros 7 Estrelas (25/10), o 1º QM da Expogenética MS – Nelore MS/José Wilson (26/10) e o Leilão Bula Remate (28/10).

A agenda segue com nomes de peso, como Di Gênio (30/10), BPW (31/10) e Genética Aditiva (01/11), que apresentarão reprodutores de alta performance e genética de referência nacional.

Outros eventos confirmados incluem o Shopping Sementes do Futuro – Ribalta (01/11), Matrizes Kito (02/11), Nelore do Coração (03/11), Genética Aditiva Fêmeas (04/11), IPB Prime (05/11), Leilão Pecuária Volpon (06/11), Capitaliza (07/11) e o tradicional Leilão Nelore MS (09/11), que encerra a programação com a marca anfitriã.

A Expogenética MS 2025 conta com apoio da Acrissul e patrocínio da Famasul, Senar, Sebrae, Sicredi, Sicoob, Caixa e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

