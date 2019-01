Governador defende fim da burocracia no desenvolvimento do setor produtivo

O governador Reinaldo Azambuja participou do lançamento da 24ª edição da feira agropecuária Showtec, na manhã desta quarta-feira (16), em Maracaju. No evento, ele discursou sobre diversos assuntos e, em um deles, defendeu que a burocracia é um dos fatores que atrapalha o desenvolvimento do setor produtivo do estado.

Reinaldo diz que o setor agropecuário é fundamental para economia do pais, mas que para desenvolver, é necessário que os governos diminuam a burocracia e deixem o agronegócio crescer. Simplificar a relação entre o poder público e os produtores, já é um grande avanço e abre as portas para os negócios.

“Com pesquisa, segurança jurídica e produtividade, nós temos condições de ser um país que cada vez mais vai ocupar mercado. O Brasil crescendo, cresce a economia para todos”, afirmou o governador.

Deixe seu Comentário

Leia Também