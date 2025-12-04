Governo suspende lista que classificava tilápia como espécie invasora

A Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), do Ministério do Meio Ambiente, suspendeu temporariamente a Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, que incluía a tilápia, após forte repercussão entre produtores e divergências dentro do próprio governo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4).

A tilápia, originária da África, é considerada exótica por não ser nativa do Brasil e invasora porque já foi encontrada em rios fora das áreas de criação, causando desequilíbrios ambientais, segundo o MMA.

A suspensão, conforme nota oficial, permitirá novas consultas ao setor produtivo para definir medidas que evitem o escape da espécie para o ambiente natural sem prejudicar a aquicultura.

A inclusão da tilápia preocupava produtores, que temiam aumento de custos com licenciamento, insegurança jurídica e demora na abertura de novos mercados. O Ministério da Pesca chegou a pedir a retirada da espécie da lista.

Especialistas afirmam que o peixe é territorialista, predador e resistente, podendo competir com espécies nativas e alterar ecossistemas, além de escapar com facilidade durante eventos climáticos extremos.

A Conabio deve reavaliar o tema e propor políticas de controle antes de decidir sobre a reinclusão ou não da espécie na lista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também