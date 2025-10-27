Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela é uma das grandes atrações da 2ª edição da Expogenética MS. Os ingressos para seu show já estão no 2º lote (pista arena), após o 1º lote se esgotar. A apresentação da “boiadeira” acontece no sábado, 8 de novembro, dentro da programação do evento, que vai de 30 de outubro a 9 de novembro, movimentando toda a cadeia produtiva da pecuária e do entretenimento.

Os ingressos podem ser adquiridos no site minhabalada.com.br. Todos os outros shows da Expogenética terão entrada gratuita, com exceção da apresentação de Ana Castela e dos camarotes, que são pagos.

Além da música, a Expogenética MS contará com etapa oficial do rodeio da PBR nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, com premiação de R$ 100 mil para os competidores.

Programação musical confirmada:

- 30/10 – Gravação do DVD da dupla Kaio & Gabriel, com participações especiais de artistas nacionais

- 31/10 – Eduardo Costa

- 01/11 – Jads & Jadson

- 08/11 – Ana Castela

A expectativa para esta edição é superar os recordes anteriores, com movimentação econômica estimada entre R$ 80 e R$ 100 milhões. O evento gera centenas de empregos diretos e impulsiona setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, destacou que a Expogenética MS vai além do melhoramento genético do rebanho bovino, conectando o setor produtivo à sociedade e oferecendo um espaço de negócios, conhecimento e cultura.

O evento é organizado pela Nelore-MS e conta com o apoio da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul). O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, reforçou a importância da parceria com a Nelore-MS. “A Expogenética complementa o calendário não só da Capital, mas também o calendário nacional de criadores de Nelore”, afirmou.

Além dos shows e do rodeio, a Expogenética MS mantém sua programação tradicional, incluindo leilões de genética de ponta, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais, parque de diversões e feira comercial, consolidando-se como um dos principais eventos agropecuários e de entretenimento de Mato Grosso do Sul.

