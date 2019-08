Produção de milho no MS deve chegar a 11 milhões de toneladas este ano

De acordo com o levantamento do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), o ano de 2019 a área destinada à plantação do milho terá um recorde de 19,18%, atingindo mais de 2 milhões de hectares e a produção chegar a 11,475 milhões de toneladas

De acordo com Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul a (Aprosoja-MS), as expectativas iniciais eram otimistas, mas não tão expressiva. "O levantamento das safras passadas, junto aos investimentos dos agricultores e expectativa de comportamento do clima, nos levaram a crer em uma safra robusta, mas não na casa dos 11 milhões de toneladas", revela o presidente da Associação, Juliano Schmaedecke.

"Estamos surpresos com o andamento da safra, apresentada pela equipe do Siga. Conseguimos averiguar o mínimo impacto climático, altas produtividades em algumas fazendas, além de áreas que antes eram ocupadas por outras culturas, que deram espaço para o milho", completa.

Os técnicos do Siga MS também revisaram a previsão da produtividade. A projeção inicial estimava cerca de 83 sacas por hectare, e a atual ainda é mantida em 88 sacas, um aumento 6% no potencial esperado de produtividade de grão.

"As projeções precisam levar em conta a eficiência da pesquisa desenvolvida em Mato Grosso do Sul. As fundações desenvolvem um trabalho exemplar, capaz de verificar a aptidão do solo de cada região do Estado, para cada uma das cultivares. Isso somado ao trabalho do agricultor, e clima propício, tende estimular recordes a cada safra", pontua Schmaedecke.

Colheita

Com base no relatório do Siga MS a área colhida de milho acompanhada pelo Projeto SIGA MS alcançou 78,9%, o equivalente a 1,713 milhão de hectares.

A região Norte está com a colheita mais avançada, com média de 97%, enquanto a região Centro soma 79,7% e a região Sul com 75,9% de média.

Na soma o percentual de área colhida no estado, na segunda safra de milho, está cerca de 25,6% superior ao mesmo período do ciclo passado.

