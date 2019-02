Referência em agronegócio, Xico Graziano palestra para jovens na capital

Um dos grandes estudiosos do agronegócio no Brasil, o engenheiro agrônomo Xico Graziano vem a Campo Grande para falar sobre desafios do campo com jovens agricultores, durante a Dinapec 2019 que acontece entre os dias 20 e 22 deste mês.

A palestra que acontecerá no dia 22 de fevereiro marca o lançamento de MBA em Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FVG), na capital. "Vamos falar sobre desafios futuros especialmente para os jovens no agronegócio, onde é necessários estar ligado à sustentabilidade, à capacidade de cooperação e à habilidade de entender e se conectar com o mundo tecnológico", explica.

MDA em Agronegócio

Este MBA busca desenvolvimento de uma visão holística das atividades empresariais, focando na geração de valor para a empresa e oferecendo conhecimentos técnicos aos alunos para a formação de gestores líderes. Desenvolve ainda a visão estratégica e aspectos de coordenação de uma cadeia de valor do Agronegócio, levando em conta as especificidades do meio e a borda aspectos tributários e trabalhistas específicos, ferramentas de financiamento, formação de preço, gestão de custos e gestão de riscos, assim como aspectos ambientais do Agronegócio.

O público-alvo são profissionais que já ocupam ou pretendem ocupar cargos de administração do agronegócio e prestadores de serviços para este setor ou profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obriga a atingir novos níveis de formação acadêmica.

O curso será realizado pelo Centro de Ensino Empresarial (CEEM), conveniado FGV em Campo Grande, e terá 432 horas-aula com professores especializados no assunto, dentre eles, o próprio Xico Graziano.

Serviço

Lançamento do MBA em Gestão: Agronegócios com palestra com Xico Graziano

Quando: 22 de fevereiro, das 14 às 16 horas

Onde: Embrapa Gado de Corte

Inscrições: https://dinapec.com/2019/

Deixe seu Comentário

Leia Também