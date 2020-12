Bebê de seis meses morre de coronavírus

Joilson Francelino, com informações do G1

Paloma Alves de Souza, uma bebê de seis meses morreu na terça-feira (8), após ser diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19), no Estado do Tocantins. De acordo com informações do G1, ela estava internada no Hospital Infantil de Palmas.

A família mora em Lagoa da Confusão. Paloma deu entrada no hospital do município no dia 6 de dezembro com moleza e sonolência. Depois, foi encaminhada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

No entanto, segundo as primeiras informações, a criança teria sido levada novamente para o hospital de Lagoa da Confusão. Depois disso, o médico da unidade encaminhou a bebê para o Hospital Infantil de Palmas, onde não resistiu, cerca de dois dias depois.

A prefeitura de Lagoa da Confusão não soube dizer se a criança tinha comorbidades.

