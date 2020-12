Acusado de matar adolescente é executado na fronteira

Joilson Francelino, com informações do Ponta Porã News

Joari José Paz de Lima, 39 anos, foi executado no início da tarde desta terça-feira (8), em frente à residência onde morava na periferia de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, Joari estava sentado em frente à residência quando alguns homens chegaram em um carro, desceram do veículo e começaram a atirar. Ele ainda tentou fugir dos pistoleiros, mas foi atingido e depois morto com diversos disparos de arma de fogo.

Juari é acusado de ter matado a tiros Cesar Moreno Ortelhado, 16 anos, em maio de 2018. Ele chegou a ser preso após o crime. O caso será investigado pelo 1° Distrito Policial.

