Com faca cravada na cabeça, jacaré nada tranquilo em lago

Um aligátor, uma espécie de jacaré comum nos Estados Unidos, foi visto nadando normalmente em um lago na cidade de Warden com uma faca cravada na cabeça. O fato aconteceu na última quinta-feira (13) e logo a imagem viralizou por todo o mundo.

Conforme Erin Weaver que fez as imagens do animal, o jacaré não aparentava qualquer problema ao nadar. Ele contou que a presença desses animais é muito comum em frente de sua casa, mas é a primeira vez que viu um com uma faca no crânio.

"Eu o vi nadando e depois o vi virar, como se estivesse nadando na minha direção, e vi algo preso na cabeça dele que parecia uma faca de carne", disse Weaver à ABC.

Policiais locais, responsáveis pelo caso, investigam se o réptil sofreu o ataque de algum morador local. O aligátor é parecido com um jacaré, mas é menor.

