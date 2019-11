Em prova, colégio questiona como evitar homossexualismo

O Colégio Adventista de Belém, do estado do Pará, aplicou uma prova de português para os alunos do 9º ano do ensino fundamental sobre o livro “De bem com você”, dos autores, Sueli Nunes Ferreira e Marcos de Benedicto, que aborda “cura gay”.

O maquiador Herrison Lopes, irmão de uma das alunas do 9º ano, fez uma postagem em sua conta na rede social, Instagram, com fotos das questões da prova e trechos do livro usado como base. O post logo ficou em evidência em todas as redes sociais.

Entre as perguntas publicadas estão, “A pessoa nasce ou se torna homossexual?”, “A bíblia condena a relação homossexual?” e “Como evitar o homossexualismo?”.

Em uma parte do livro, os autores afirmam. “Existe ‘cura’? Discussões à parte sobre a propriedade da palavra ‘cura’, existe sim. A mudança pode ser demorada e difícil, mas acontece. O ideal é contar com a ajuda de um terapeuta. Mas a própria pessoa pode agir; desejar mudar; não se recriminar; não ficar racionalizando ‘eu sou desse jeito mesmo’; controlar os pensamentos”

Ainda em sua conta no Instagram, o maquiador lamentou o ocorrido e se mostrou preocupado com as consequências de uma prova como essa. “Fico cada vez mais chocado como as escolas estão preocupadas em passar esse conhecimento para essa nova geração. Fico muito feliz pela reação de alguns, como a de minha irmã, mas triste que ainda sim terão colegas seus que acreditarão no que é passado através de seu professor”.

