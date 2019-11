MS se destaca e coloca três escolas de judô entre as dez melhores

Os atletas de judô da confederação do Mato Grosso do Sul, garantiram no segundo dia de competição dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), nesta terça-feira (19), mais quatro medalhas, totalizando oito junto com as conquistadas no primeiro dia de competição, que se compara ao número total da competição de 2018.

A marca foi alcançada pelos judocas da faixa etária de 12 a 14 anos, nos tatames da Vila Germânica. A delegação sul-mato-grossense recebe apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O segundo dia de conquistas começou com ouro para João Pedro de Andrade, do Colégio Raul Sans de Matos (Funlec), de Campo Grande, na categoria meio-médio, até 53 kg. Para isso, teve de passar por Cauã Kiwada (SP), Guilherme Carvalho (RR), Mizael Bezerra (CE), Alisson Souza (SC) e Claudio Santana (MA).

O outro ouro veio com Manuela Santos de Souza, do Colégio Adventista de Dourados, na categoria acima de 64 kg. A douradense encarou Dalimary Sousa (MG), Amanda Santos (BA), Amanda Christ (SC), Emilly Santos (PR e, na final, Maria Birino (MA).

Maria Julia Siqueira Moreira, do Colégio Raul Sans de Matos (Funlec), assegurou a medalha de prata na categoria médio (até 58 kg).

O judoca Breno Dias Duarte, de Dourados, levou bronze na categoria pesado no segundo dia de competições em Blumenau. O aluno-atleta da Escola Estadual Castro Alves caiu na semifinal para o gaúcho Vitor Fagundes (RS) e precisou passar pela repescagem para atingir o terceiro lugar.

Com o total de medalhas faturadas, o Colégio Raul Sans de Matos terminou os embates na faixa etária de 12 a 14 anos com a segunda colocação geral por instituições de ensino.

Mato Grosso do Sul foi o único Estado com três escolas entre as 10 melhores do país na modalidade. A Escola Adventista de Dourados foi a sétima e o Serviço de Educação Integral (Sei), também da Cidade Modelo, ficou logo atrás, na oitava colocação.

