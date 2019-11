Judocas do MS levam medalhas em competição nacional

A delegação de judô do Mato Grosso do Sul conquistou no domingo (17), quatro medalhas, sendo três de bronze e uma de ouro na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2019, em Blumenau-SC, todas na faixa etária de 12 a 14 anos.

As disputas continuam até quarta-feira (20), com duelos sempre na Vila Germânica. O Time MS tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O primeiro lugar veio com Ana Lia Hisano Oshiro, do Serviço de Educação Integral (Sei), de Dourados, pela categoria meio-leve (até 44 kg). A sul-mato-grossense venceu na final a carioca Mariana Nunes. O terceiro lugar ficou com Júlia Marques, do Rio Grande do Sul.

No feminino, Maria Eduarda da Silva Chimenes, na categoria até 40 kg, ficou com o bronze. A judoca do Colégio Raul Sans de Matos, da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec), de Campo Grande, perdeu na primeira disputa, nas oitavas de final, para Ana Almeida, do Rio Grande do Norte. Para subir ao pódio, o caminho foi árduo. Maria Eduarda teve que vencer em quatro embates na repescagem.

Marcos Paulo Corrêa da Silva, pela categoria até 36 quilos, também da Funlec, estampou no peito a medalha bronzeada, após cair na semifinal para Regivan Firmino (CE), que terminou na primeira colocação. Gustavo Rosa, de São Paulo, garantiu a prata.

A última medalha sul-mato-grossense foi assegurada por Geovani Vascão Ferreira, na leve até 48 kg, do Raul Sans de Matos. Na semifinal, o judoca foi eliminado por Antonio Rocha, do Maranhão, que se sagrou campeão. A prata foi para Kenzo Nagata, do Distrito Federal.

Nesta segunda-feira (18), mais oito judocas levam o nome de Mato Grosso do Sul aos tatames. Ainda pela faixa etária de 12 a 14 anos, será a vez dos combates nas categorias meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.

Veja os confrontos dos atletas neste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também