Open de Taekwondo do Chile terá atletas de Campo Grande

Atletas de Taekwondo de Campo Grande embarcaram na madrugada desta quarta-feira (11), junto com o técnico, Fábio Costa, para Viña del Mar, no Chile. Os lutadores de Mato Grosso do Sul irão representar o Brasil no Open deTaekwondo 2019 que vale pontos no ranking internacional da modalidade.

Segundo os dados do evento, foram registrados 575 atletas de diferentes países, sendo eles Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Estados Unidos da América, Paraguai, Bolívia, Índia, Porto Rico, Países Baixos, Jamaica, Venezuela, Japão, Equador, Cabo Verde, Benin, Egito e Chile.

O campeonato será realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, no Poliesportivo Viña del Mar, Região do Valparaíso. Patrocinado pela Federação Mundial de Taekwondo (World Taekwondo - WT), promovido pela União Pan-Americana de Taekwondo (Pan-American Taekwondo Union) e organizado pela Federação Desportiva Nacional de Taekwondo do Chile (Federación Deportiva Nacional de Taekwondo de Chile).

Equipe campo-grandense

Mestre Fábio Costa, e os atletas:

Suzanna Aquino - categoria juvenil feminino até 59 kg;

Luiz Felipe Aquino - categoria juvenil masculino até 51 kg;

Natan Lopes - categoria juvenil masculino até 63 kg;

Leonardo Hill - categoria adulto masculino acima de 87 kg.

Deixe seu Comentário

Leia Também