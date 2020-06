“Fiquei sem chão”, diz mãe de homem que invadiu a Globo

Joilson Francelino, com informações da Rede TV

Telma Francisco Rosa, mãe de Thomas Rainer, homem que invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro, afirmou nesta segunda-feira (15), que ficou surpresa com a notícia na semana passada.

Em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", da Rede TV, ela disse que ficou sabendo do fato pelas redes sociais. "Quando entrei no Facebook e vi a foto dele lá eu falei: 'Quê?' Fiquei sem chão. Eu fiquei em choque", contou Telma.

A mulher também relatou que Thomas sofreu um acidente de carro em dezembro de 2019 e que ele ficou muito desorientado. Após receber alta, o rapaz ainda precisava tomar alguns remédios em casa, mas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) o acesso gratuito a esses medicamentos foram suspensos.

Apesar do ocorrido, Telma disse que seu filho é "muito calmo, tranquilo e educado". E, contou que uma noite antes da "invasão" o rapaz teria dito: "Mãe, você acredita que a Renata Vasconcelos foi me ver no hotel?".

Segundo o jornalista Bruno Tálamo, do "A Tarde é Sua", a família não tem condições financeiras e luta para arrecadar dinheiro para tentar ajudar o rapaz, que está preso no Rio de Janeiro.

Thomas Rainer invadiu a sede da Rede Globo na última quarta-feira (10) e exigia ver a apresentadora Renata Vasconcellos. Ele chegou a fazer a repórter Marina Araújo de refém com uma faca.

