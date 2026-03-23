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Lei autoriza farmÃ¡cias dentro de supermercados em todo o paÃ­s

A medida amplia o acesso a medicamentos e mantÃ©m exigÃªncias sanitÃ¡rias

23 marÃ§o 2026 - 11h55Sarah Chaves
Foto: Fábio RogérioFoto: FÃ¡bio RogÃ©rio  

Foi publicada no DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o desta segunda-feira (23) a Lei que autoriza a instalaÃ§Ã£o de farmÃ¡cias e drogarias dentro de supermercados em todo o paÃ­s. A medida, sancionada pelo presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, altera a legislaÃ§Ã£o sanitÃ¡ria e busca ampliar o acesso da populaÃ§Ã£o a medicamentos.

A nova regra permite que os estabelecimentos funcionem dentro dos supermercados, desde que em espaÃ§o fÃ­sico exclusivo, separado dos demais setores e com estrutura adequada para a atividade farmacÃªutica. A operaÃ§Ã£o poderÃ¡ ser feita pelo prÃ³prio supermercado ou por empresa licenciada.

A lei tambÃ©m determina a presenÃ§a obrigatÃ³ria de farmacÃªutico durante todo o horÃ¡rio de funcionamento e mantÃ©m exigÃªncias rigorosas de controle sanitÃ¡rio, como armazenamento adequado, rastreabilidade e condiÃ§Ãµes especÃ­ficas de temperatura, ventilaÃ§Ã£o e seguranÃ§a.

A comercializaÃ§Ã£o de medicamentos fora do espaÃ§o delimitado continua proibida, sendo vedada a exposiÃ§Ã£o em gÃ´ndolas ou Ã¡reas abertas do supermercado.

AlÃ©m disso, o texto autoriza farmÃ¡cias e drogarias a utilizarem plataformas digitais para vendas e entregas, desde que respeitadas as normas da vigilÃ¢ncia sanitÃ¡ria.

A proposta teve origem em projeto aprovado pelo Congresso Nacional e integra medidas para ampliar a oferta de medicamentos no paÃ­s.

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