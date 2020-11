Menino de 4 anos desaparece no litoral de SP

Joilson Francelino, com informações do G1

O menino Benjamim Nunes de Jesus, 4 anos, está desaparecido desde a tarde de terça-feira (3), em Guarujá, litoral de São Paulo.

De acordo com informações do portal G1, as equipes de busca terrestres e marítimos tentam localizar o garoto que desapareceu na praia de Santa Cruz dos Navegantes, onde estava com a mãe.

Ainda não há certeza se o menino entrou no mar, mas uma testemunha relatou que viu Bnejamim mergulhando momentos antes de desaparecer. A família ainda tem esperança que de a criança tenha entrado em uma trilha, em uma área de mata próxima à praia. “Como ele gosta de aventura, vê vídeos de aventuras, ele poderia ter entrado no Saldanhas e dentro do mato. Eu não quero nem pensar na possibilidade de perder o meu filho”, conta a mãe.

