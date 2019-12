Mulher presa por ofender taxista negro responderá por quatro crimes

Vitória Ribeiro, com informações R7

Uma mulher de 36 anos, presa suspeita de ofender um taxista em Belo Horizonte, por ele ser negro responderá por injúria racial, desacato, desobediência e resistência.

O motorista Luís Carlos Alves Fernandes, de 51 anos, relatou que viu Natália Burza Gomes Dupin aparentemente procurando por um táxi na rua onde ele estava parado e ofereceu fazer a viagem. A mulher teria respondido que sim, mas destacou que “não anda com negros”. O caso aconteceu em uma área nobre da cidade. "Eu achei um absurdo aquilo e falei que ela estava sendo racista. Ela me respondeu que era racista mesmo e que não suportava negros", relembrou Luís Carlos.

Revoltado com a situação, Fernandes acionou a polícia. Segundo o motorista, a suspeita teria continuado a discussão e cuspido no pé dele. De acordo com o sargento William Nascimento, após ser abordada, Natália se negou a relatar o caso aos militares negros que atendiam a ocorrência. Durante a prisão, a mulher ainda teria xingado os oficiais e tentado ofender uma sargento dizendo que ela seria homossexual. "Ela [a suspeita] não quis falar muito. Pelo fato de a gente ter a pele escura, ela não quis conversar conosco", conforme um policial.

Natália foi atuada em flagrante pela Polícia Civil e aguarda liberação para ser transferida para o sistema prisional. Acompanhada pelo pai, a mulher passou a madrugada na delegacia e não falou com a imprensa.

