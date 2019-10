Prefeito manifestou apoio e prometeu resposta clara sobre investigação de desabamento

Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza (CE), prometeu que sociedade terá uma "resposta clara a respeito ds responsabilidades de pessoas envolvidas no acidente" sobre o desabamento do Edifício Andrea na terça-feira (15). O prefeito manifestou ainda apoio aos familiares e vítimas e informou que órgãos de fiscalização não tinham nenhuma informação sobre obras em andamento no edifício.

Equipes de resgate e a Defesa Civil trabalharam no local com a ajuda de cães farejadores e drones, para a localização de pessoas soterradas. Onze ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o deslocamento de vítimas para o Instituto Doutor José Frota, hospital que recebe as vítimas do acidente. Segundo o prefeito, equipes de psicólogos e assistentes sociais prestaram apoio dos que aguardavam notícias. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, um óbito foi confirmado.

Este é o segundo caso de desabamento na capital cearense. No início de junho, outro condomínio residencial sofreu danos estruturais em um desabamento parcial, e foi demolido pela prefeitura. O prédio ficava no bairro de Maraponga.

Em publicação no Facebook, o governador do Ceará, Camilo Santana, informa que determinou o uso de toda a força operacional do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do Samu e de todos os órgãos estaduais que possam colaborar no socorro às vítimas do desbamento.

"Estava chegando a Brasília para cumprir agendas quando recebi essa lamentável notícia. Cancelei toda a agenda e estou retornando imediatamente para Fortaleza para acompanhar a operação de resgate. Além das ações efetivas das nossas forças de segurança, façamos uma corrente de oração para que as vidas sejam salvas", escreveu o governador.

