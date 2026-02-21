Menu
Brasil

Prêmio da Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 105 milhões neste sábado

Apostas para o concurso 2.975 seguem até as 19h desta noite

21 fevereiro 2026 - 12h31Sarah Chaves
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilFoto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil  

O concurso 2.975 da Mega-Sena terá as seis dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

A estimativa para quem acertar as seis dezenas é de R$ 105 milhões. Como o concurso termina em cinco, recebe um reforço no valor do prêmio com parte da arrecadação acumulada dos cinco sorteios anteriores.

A extração será transmitida ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de MS), em qualquer casa lotérica credenciada no país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta mínima, com seis números, tem custo de R$ 6.

