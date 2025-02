São Paulo registra a 18ª morte por causa das chuvas

Saiba Mais Brasil Tempestades afetam a Grande São Paulo e causam caos nas ruas

O Estado de São Paulo registrou, na noite deste sábado (1º), a 18ª morte em consequência das chuvas intensas desde o início do verão.

De acordo com a Defesa Civil, um idoso faleceu após ficar preso dentro de um veículo durante um alagamento na Rua Prece, na Vila Prudente, zona leste da Capital. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Além da Capital, diversos municípios paulistas foram severamente impactados pelas fortes precipitações ao longo do fim de semana. A Defesa Civil emitiu alertas severos para os moradores das cidades de Santos e Guarujá devido ao alto volume de chuva registrado durante a noite.

As cidades do litoral paulista figuram entre as que mais receberam chuvas no estado entre as 18h25 de sábado e as 6h25 deste domingo (2). Os municípios com os maiores acumulados de chuva foram:

Itanhaém: 115 mm

Porto Feliz: 72 mm

Ribeirão Pires: 71 mm

São Paulo: 71 mm

Rio Grande da Serra: 59 mm

Praia Grande: 55 mm

Santos: 55 mm

São Vicente: 52 mm

Santo André: 51 mm

Guarujá: 44 mm

Na Grande São Paulo, Cajamar foi um dos municípios mais afetados, com aproximadamente 100 residências atingidas por inundações. Durante a manhã deste domingo, as águas começaram a baixar, permitindo que as famílias retornassem para iniciar a limpeza de suas casas.

Em Franco da Rocha, cerca de 2 mil pessoas foram impactadas pelas precipitações. A prefeitura informou que equipes seguem atuando em vistorias e na prestação de apoio aos moradores.

Em Caieiras, havia apenas um ponto de alagamento ativo, mas a situação estava sob controle. Em Guarulhos, a Defesa Civil Municipal relatou que a maioria dos alagamentos já havia sido dissipado, restando apenas pontos com água acumulada nos bairros Jardim Anny e Jardim Jacy.

Saiba Mais Brasil Tempestades afetam a Grande São Paulo e causam caos nas ruas

