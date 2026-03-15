Sem acertadores, prÃªmio da Mega-Sena vai para R$ 105 milhÃµes

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60
93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada
5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.Reportar Erro
Deixe seu ComentÃ¡rio
Leia TambÃ©m
Brasil
Bolsonaro melhora funÃ§Ã£o renal, mas marcadores inflamatÃ³rios sobem
Brasil
Bolsonaro Ã© internado em UTI hospitalar com broncopneumonia bilateral
Brasil
JustiÃ§a Eleitoral alerta para golpe que usa nome do TSE em mensagens no WhatsApp
Brasil
Parlamentares comeÃ§am a analisar dados de banqueiro investigado pela CPMI do INSS
JustiÃ§a
Juiz aposentado Ã© condenado a 24 anos de prisÃ£o por mandar matar colega no EspÃrito Santo
Brasil
Ex-presidente passa mal e vai para hospital em BrasÃlia
JustiÃ§a
Moraes autoriza operaÃ§Ã£o da PF contra jornalista e entidades de imprensa reagem
Brasil
Erika Hilton processa Ratinho por transfobia e pede indenizaÃ§Ã£o de R$ 10 milhÃµes
Brasil
CPMI do INSS aprova convocaÃ§Ã£o de cunhado e ex-namorada de Vorcaro
Brasil