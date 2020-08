Sertanejo Cauan tem leve melhora

O cantor sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, apresentou melhora nos pulmões após uma nova tomografia realizada na terça-feira (18). Caiu para 60% o comprometimento funcional do órgão, por causa do coronavírus.

O exame anterior apontava que a infecção havia tomado até 75% dos pulmões. O cantor segue internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia, em estado grave, porém estável. As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira pelo irmão de Cauan, Fernando Máximo, que é médico.

O sertanejo faz tratamento contra o coronavírus no Hospital Anis Rassi, para onde foi transferido na madrugada desta terça-feira, após uma decisão da família. Os sintomas da Covid-19 se manifestaram em 7 de agosto, com dores no corpo e febre, e no dia seguinte o artista recebeu a confirmação da doença. Em 12 de agosto, ele já precisou ser internado.

