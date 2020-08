Vídeo - Antes de ser infectado, Cauan ironiza e diz "peita coronavírus"

Sarah Chaves, com informações do G1

O cantor Cauan Máximo, da dupla sertaneja com Cleber, teve um vídeo antigo divulgado pelo G1 nesta terça-feira (18), onde aparece ironizando a contaminação pelo coronavírus.

No vídeo,a pessoa que está gravando inicia um diálogo com Cauan, e cita o governador de Goiás Ronaldo Caiado (Dem), que, logo após a divulgação dos primeiros casos de coronavírus no estado, mandou fechar todo o comércio não essencial.

Na imagem, o cantor bate no peito e "brinca" que não tem medo do vírus. “Peita em nós, peita coronavírus, vem em nós”, fala Cauan.

Cauan que foi infectados pelo novo vírus, foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), na madrugada de terça-feira (18), para um leito especial no hospital Anis Rassi, em Goiânia com 70% do pulmão comprometido .

Por telefone, a assessoria do cantor disse que não vai se pronunciar no momento, pois, agora, "o foco é a recuperação total" do artista.

A assessoria do governador informou ao G1 que Cauan e Caiado são amigos e que não vai se pronunciar sobre o vídeo.

Veja o momento em que o cantor pede para 'peitar' o coronavírus:

Cauan brinca com coronavírus antes de ser infectado pic.twitter.com/uar0uylFEw — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 18, 2020

