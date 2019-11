Velório de Gugu vai durar quase 24h e começa nesta quinta

O cronograma da vinda do corpo, velório e sepultamento de Augusto Liberato, o Gugu, já está definido. Segundo a assessoria do apresentador, o traslado será feito nesta quarta-feira (27) e o corpo deve chegar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior paulista, às 6h05 de quinta-feira (28).

Após chegar ao Brasil, o corpo será levado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, região do parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista. Lá, será feito o velório do comunicador, com início às 12h.

O velório será aberto ao público que poderá passar próximo ao caixão onde estará o corpo e haverá um espaço reservado para familiares e amigos de Gugu Liberato.

O velório seguirá até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo do apresentador será levado ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família.

Em nota, a assessoria de comunicação de Gugu Liberato pediu que equipes da imprensa não acompanhem o transporte do corpo do aeroporto até a Assembleia e afirmou que os familiares não falarão com a imprensa. A família de Gugu chegará ao Brasil no mesmo voo que trará o corpo.

Deixe seu Comentário

Leia Também