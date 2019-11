Vídeo - Faro, mais preocupado com audiência do que com a morte de Gugu

Em meio à homenagem para Gugu Liberato, feita no programa do Rodrigo Faro, o apresentador questionou sobre a audiência do programa. Ao vivo, Rodrigo perguntou "como que tá? Subiu a audiência, não?"

Faro foi alvo de muitas críticas nas redes sociais e aparentemente ele só percebeu que estava ao vivo, depois de fazer as perguntas, que provavelmente foram direcionadas a alguém da equipe do programa.

A apresentadora Astrid Fontenelle foi uma das pessoas que criticaram a atitude de Rodrigo Faro. "A única morte confirmada é a do bom senso", escreveu.

Veja abaixo o vídeo do momento em que o apresentador questiona a audiência:

