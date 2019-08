Vídeo – Carreta tomba e espalha pneus pela pista

Rauster Campitelli com informações do A Tribuna

Um vídeo mostra o exato momento em que uma carreta tombou na Rodovia Régis Bittencourt, na pista Norte, no Km 513, altura de Cajati, no Vale do Ribeira. Por conta do acidente, registrado na manhã desta quarta-feira (14), a pista sentido São Paulo ficou interditada, e só foi liberada totalmente a partir das 12h.

É possível ver pelas imagens que o veículo estava realizando uma curva, quando o condutor perde o controle do caminhão, que tomba, bloqueando totalmente a pista. Após o impacto, pneus que eram transportados pela carreta se soltam e “correm” pela via. Os veículos que vinham atrás foram obrigados a parar.

Segundo a Arteris, concessionária que administra e opera a via, o congestionamento chegou a 19 quilômetros. O motorista da carreta ficou preso entre as ferragens, com ferimentos leves, mas estava consciente e foi atendido pela equipe de socorristas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Cajati.

Por volta das 10h, a concessionária informou que uma das faixas da rodovia tinha sido liberada para o tráfego de veículos. Já às 12h, o veículo foi destombado e o trecho totalmente liberado.

Confira o momento em que a carreta tomba enquanto fazia uma curva na rodovia:

