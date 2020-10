Vídeo: Homem é pego 'transando' com égua e apanha da dona do animal

Um crime de zoofilia onde um homem praticava sexo com uma égua e acabou apanhando da dona do animal, foi filmado por um celular. A cidade onde o crime ocorreu não foi mencionada.

Nas imagens é possível ver o homem adulto, na faixa de uns 50 anos completamente nu em posição de penetração no animal. A dona se aproxima com algo na mão e bate várias vezes até que o criminoso corre sem roupas pelo meio do terreno, que parece um sítio ou uma fazenda de pequeno porte.

Pelo que se pode ouvir no vídeo, a proprietária do animal já desconfiava da situação e aquela não seria a primeira vez que o fato ocorria.

É CRIME

Esse tipo de situação tem um termo específico, chama-se zoofilia, que nada mais é que a atração ou consumação de ato sexual com animais.

O projeto de lei n. 9.070/2017 tipifica no Código Penal o Crime de Zoofilia e o projeto de lei n. 3250/2020, apresentado este ano, adicionando a Lei de crimes ambientais n. 9.605/98 o Art. 32-A diz que “Praticar ato libidinoso, erótico ou relação sexual com animal: Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa” assim como no Código Penal o Art. 212-A com o mesmo texto.

Assista ao vídeo clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também