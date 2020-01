Vídeo - Prédio desaba com rachadura na contrução

Marya Eduarda Lobo, com informações do Jornal Correio

Um prédio de quatro andares desabou no início da tarde desta quinta-feira (23), no bairro de Narandiba, em Salvador – Bahia. A Defesa Civil já havia condenado o imóvel que possuía 4 andares, na última semana.

O acidente aconteceu por volta das 12h e não houve feridos. De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sosthenes Macedo, houve uma ruptura da estrutura.

Outros imóveis ainda correm risco de desabamento. ‘’É necessário que os moradores deixem esses imóveis, pois o risco de acidente é grande’’, explica Macedo.

Chuviscava no momento do acidente. Houve um ruído muito alto quando o prédio começou a tombar. Anderson Carvalho, que mora a cerca de 100 metros de distancia do prédio, vê a movimentação do Samu e Codesal. ‘’Conhecimento não tinha, mas da para ver que são construções claramente irregulares’’, afirma.

A chuva aumentou após o desabamento. Segundo a Codesal, segue as próximas 24h a previsão de chuvas fracas a moderadas, podendo ser fortes em áreas isoladas. Essas chuvas associadas ao sistema de baixa pressão que pode ocasionar riscos de deslizamento de terra.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a Codesal isolou a área do prédio que desabou e que o que sobrou do imóvel será demolido pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), conforme solicitação da Defesa Civil.

Acrescentou ainda que a informação inicial é que as pessoas que moravam no imóvel eram locatários, já que o prédio pertencia a um particular que alugava os apartamentos, e que o imóvel está condenado.

