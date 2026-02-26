4ª edição do Bazar Vip Beneficente acontece em abril e já recebe doações

A 4ª edição do Bazar Vip Beneficente será realizada em abril, no Clube Estoril, em Campo Grande, com horário ainda a ser definido. Antes do evento, a organização está arrecadando doações de itens em bom estado que serão vendidos para arrecadar recursos destinados a projetos sociais.

Podem ser doadas roupas adultas e infantis, calçados, bolsas, bijuterias, brinquedos, itens de decoração e eletrodomésticos. Os produtos arrecadados serão comercializados durante o bazar, com renda revertida para ações sociais.

Aline Duarte, responsável pela arrecadação e organização, explica que a proposta é incentivar o desapego e ampliar o alcance dos projetos atendidos. “Acredito que essa é uma oportunidade para quem doa, pois abre espaço para novas peças de roupas, permitindo que outros tenham a chance de comprar. A pessoa que doa também está auxiliando nos projetos sociais que a instituição realiza com a comunidade”, afirmou.

Para participar, basta separar os itens que não são mais utilizados e entrar em contato com a equipe para agendar a entrega. Caso necessário, voluntários podem buscar as doações sem custo.

O evento é organizado por voluntários, responsáveis por todas as etapas, desde a arrecadação até a realização do bazar.

Uma das entidades beneficiadas é a Casa da União Lar de Santana, que desenvolve projetos sociais em comunidades periféricas de Campo Grande há mais de 30 anos.

Mais informações e agendamento de doações podem ser feitos pelo WhatsApp (67) 99260-6793 ou pelo Instagram @bazarvip_beneficente .

