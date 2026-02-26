Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Cidade

4ª edição do Bazar Vip Beneficente acontece em abril e já recebe doações

Evento, realizado no Clube Estoril, vai destinar renda à Casa da União Lar de Santana

26 fevereiro 2026 - 13h49Sarah Chaves    atualizado em 26/02/2026 às 13h52
Foto: Gerado por IAFoto: Gerado por IA  

A 4ª edição do Bazar Vip Beneficente será realizada em abril, no Clube Estoril, em Campo Grande, com horário ainda a ser definido. Antes do evento, a organização está arrecadando doações de itens em bom estado que serão vendidos para arrecadar recursos destinados a projetos sociais.

Podem ser doadas roupas adultas e infantis, calçados, bolsas, bijuterias, brinquedos, itens de decoração e eletrodomésticos. Os produtos arrecadados serão comercializados durante o bazar, com renda revertida para ações sociais.

Aline Duarte, responsável pela arrecadação e organização, explica que a proposta é incentivar o desapego e ampliar o alcance dos projetos atendidos. “Acredito que essa é uma oportunidade para quem doa, pois abre espaço para novas peças de roupas, permitindo que outros tenham a chance de comprar. A pessoa que doa também está auxiliando nos projetos sociais que a instituição realiza com a comunidade”, afirmou.

Para participar, basta separar os itens que não são mais utilizados e entrar em contato com a equipe para agendar a entrega. Caso necessário, voluntários podem buscar as doações sem custo.

O evento é organizado por voluntários, responsáveis por todas as etapas, desde a arrecadação até a realização do bazar.

Uma das entidades beneficiadas é a Casa da União Lar de Santana, que desenvolve projetos sociais em comunidades periféricas de Campo Grande há mais de 30 anos.

Mais informações e agendamento de doações podem ser feitos pelo WhatsApp (67) 99260-6793 ou pelo Instagram @bazarvip_beneficente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atenção, tutores! Castração gratuita abre 15 vagas por dia a partir de segunda em Campo Grande
Cidade
Atenção, tutores! Castração gratuita abre 15 vagas por dia a partir de segunda em Campo Grande
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Delegado da Decat explica que recebe muitas denúncias falsas usadas como vingança
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Justiça nega liberdade a mulher envolvida no assassinato da prima em Campo Grande
Estado reconhece emergência em Coxim e Rio Negro após chuvas
Cidade
Estado reconhece emergência em Coxim e Rio Negro após chuvas
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou jovem durante bebedeira é julgado nesta quinta-feira
Governo de MS dá início à recuperação da ponte na MS-345
Cidade
Governo de MS dá início à recuperação da ponte na MS-345
Ary Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OAB
Justiça
'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março
Evento acontece no Shopping Bosque dos Ipês
Cidade
Adoção Pet reforça causa animal em edição neste sábado, em Campo Grande
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Eutanásias no CCZ desde 2022 entram em investigação após denúncia de 'extermínio'
Foto: Arquivo
Cidade
Vala aberta pela chuva causa prejuízo a motorista e moradores no Jardim Noroeste

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir