8ª Campanha do Agasalho é lançada na Capital; saiba como doar

A 8ª Campanha do Agasalho foi lançada pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) nesta quarta-feira (17), em Campo Grande. Este ano serão 30 pontos de coleta das doações e, como realizado anualmente, o foco é atender a população da Capital que vive em situação de vulnerabilidade social.

A prefeita Adriane Lopes participou do lançamento da campanha para o inverno de 2024, e destacou a importância desse projeto para quem precisa dessa ajuda durante os meses frios que estão por vir.

“Nós clamamos a sociedade, e a sociedade respondeu, e mais uma vez estamos aqui, lançando essa campanha do agasalho 2024, onde teremos 30 pontos de coleta para estarmos aí reunindo aquilo que está em bom estado, que será avaliado pela equipe do FAC, para que a gente possa estar levando para quem mais precisa”, disse a prefeita.

Adir Diniz, coordenadora geral do FAC, explicou que as previsões para este ano são de serem arrecadadas cerca de 35 mil unidades, tanto de agasalhos quanto de cobertores, que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões da Capital.

"Que as pessoas venham a ser generosas com essa campanha, que é uma campanha para todos, é uma campanha que a gente quer atender as sete regiões de Campo Grande”, comentou.

Sobre os pontos de coleta, Diniz explica que serão 30, com alguns dos citados sendo os dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês, Prefeitura, sede da FAC, Escola Master, Instituto Mirim e todas as secretárias municipais da Capital.

É importante lembrar que as peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além das mantas e cobertores, é possível doar calças, blusas de frio, casacos, meias, gorros e calçados.

A primeira arrecadação ocorre em 20 de maio, com a segunda em junho e a terceira em julho. Vale destacar que qualquer pessoa, empresa ou comunidade pode fazer a doação até o dia 20 de julho este ano.

