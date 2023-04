'A gente tenta conversar e convencer', diz tenente após salvar rapaz de prédio

Após uma rápida intervenção e o sucesso na operação em salvar a vida de um rapaz, de aproximadamente 38 anos, que estava na cobertura de um prédio na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, o Tenente Lopes explicou ser necessário ter uma abordagem diferente das habituais e menos incisivas para esse tipo de situação.

"A gente tenta o máximo possível conversar e convencer o cidadão a sair daquela situação de perigo e no caso dele, ele estava no parapeito, em pé, já pronto para pular", afirmou o militar, que comandava a ação na manhã desta segunda-feira (3).

Quando chegou no terraço do prédio, o militar afirmou notar o nervosismo da vítima em que dizia não ter dormido essa noite. O homem em questão trabalhava no condomínio e usou uma janela para acessar a cobertura.

Ao tentar entrar por essa janela, quebrada com a ajuda de um extintor de incêndio, a vítima ficou com o braço cortado e precisou de atendimento médico do Corpo de Bombeiros. Ele seria levado para uma unidade de saúde.

Houve mobilização também da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trânsito da via chegou a ficar fechado por alguns minutos para quem seguia no sentido Parque dos Poderes, mas logo foi liberado com o sucesso da missão em resgatar o rapaz.

