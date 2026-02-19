Menu
Cidade

AACC-MS realiza 'Outlet Solidário' com celulares novos a partir de R$ 810

Venda dos produtos e itens do bazar ajuda a custear tratamento e reforma do espaço que acolhe pacientes oncológicos

19 fevereiro 2026 - 16h38Luiz Vinicius
Bazar acontece no começo de marçoBazar acontece no começo de março   (Divulgação/AACC-MS)

Quem quiser aproveitar descontos e ainda contribuir com uma causa social terá oportunidade nos dias 4 e 5 de março, em Campo Grande. A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul promove a primeira edição do 'Outlet Solidário', com venda de celulares e produtos do bazar da instituição.

Entre os destaques estão smartphones novos das marcas iPhone, Realme e Xiaomi, com preços a partir de R$ 810 e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Os aparelhos, lacrados, são provenientes de apreensões da Receita Federal repassadas à entidade. O bazar fixo também terá 20% de desconto em todas as peças, como roupas, calçados, brinquedos, itens domésticos e semijoias.

O outlet será realizado na sede da AACC/MS, na Avenida Ernesto Geisel, 3475, bairro Orpheu Baís, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. Serão aceitos pagamentos via PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento para compras a partir de R$ 100.

A renda será destinada à manutenção da Casa de Apoio e à reforma completa do espaço, que acolhe pacientes e familiares de diversas regiões do Estado e de países vizinhos. A instituição custeia despesas como alimentação, contas básicas, exames e medicamentos não fornecidos pelo SUS. Atualmente, os gastos mensais giram em torno de R$ 400 mil.

Em 2025, a AACC/MS atendeu 323 crianças e adolescentes, sendo 82 novos casos, e realizou 17.910 atendimentos multiprofissionais. No período, foram servidas 31.676 refeições, oferecidas 6.346 hospedagens e distribuídas 1.525 cestas básicas. O Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI) registrou 688 internações.

Serviço - I Outlet Solidário da AACC/MS
Data: 04 e 05 de março
Horário: das 8h às 17h
Local: Avenida Ernesto Geisel, 3475
Informações: (67) 3322-8000

