Adelaido Vila da Sidagro e Maicon Rodrigues da Sejuv são exonerados

Mais uma mudança no secretariado foi assinada pela prefeita Adriane Lopes, conforme publicação do Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (5), Adelaido Vila deixa comando de pasta.

Presidente da CDL-CG estava na Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Tecnologia (Sidagro) e conforme publicação, foi exonerado a pedido.

Na mesma edição, Maicon Cleython Rodrigues Nogueira deixa a Secretaria Municipal da Juventude.

Os substitutos para Adelaido e Maicon ainda não foram nomeados.

A mudança já havia sido adiantada pelo JD1 Notícias em novembro do ano passado que destacou as mudanças com a proximidade das eleições.

