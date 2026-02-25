Menu
Cidade

Adoção Pet reforça causa animal em edição neste sábado, em Campo Grande

Iniciativa une novos lares e homenagem simbólica em defesa dos animais

25 fevereiro 2026 - 16h54Luiz Vinicius
Evento acontece no Shopping Bosque dos IpêsEvento acontece no Shopping Bosque dos Ipês   (Divulgação)

A Adoção Pet realiza neste sábado (28), das 16h às 18h, mais uma edição no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Além de conectar cães e gatos a novos lares, a ação também propõe um momento de conscientização sobre a causa animal.

Durante o evento, integrantes do projeto e voluntários usarão camisetas em referência ao caso do cão Orelha, em um gesto simbólico para manter viva a reflexão sobre respeito, cuidado e justiça aos animais.

A iniciativa não tem caráter de manifestação, mas busca reforçar que episódios de violência contra animais não devem ser esquecidos. A proposta é chamar a atenção para a responsabilidade coletiva e para a necessidade de mudança de comportamento da sociedade.

Segundo os organizadores, a homenagem é discreta e representa o compromisso das entidades com a conscientização e o bem-estar animal. Para o grupo, o caso de Orelha simboliza uma realidade que ainda exige atenção, transformação e engajamento permanente.

