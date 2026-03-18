Aeroporto de Campo Grande reforça operação para receber participantes na COP 15

O Aeroporto Internacional de Campo Grande reforçou sua operação para receber autoridades, especialistas e delegações que participarão da 15ª Conferência das Partes (COP 15) da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres. O evento será realizado na capital sul-mato-grossense entre os dias 23 e 29 de março.

Para atender a demanda durante o período de chegada e retorno dos participantes, entre os dias 22 e 30 de março, estão previstas 229 operações aéreas e a oferta de mais de 42 mil assentos. A administradora do terminal, a Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento nos horários de maior movimento.

Segundo a concessionária, o planejamento inclui medidas para garantir agilidade no fluxo de passageiros, especialmente delegações e autoridades ligadas à conferência. No início de fevereiro, representantes do Governo Federal e de órgãos reguladores realizaram visita técnica ao aeroporto para alinhar os preparativos e verificar a estrutura disponível.

Parte das obras de ampliação e modernização do terminal já foi entregue. Entre as melhorias estão uma nova sala de embarque doméstico remoto, sanitários ampliados e uma nova esteira para restituição de bagagens.

Outras intervenções seguem em andamento e incluem ampliação do terminal de passageiros, instalação de pontes de embarque e aumento da capacidade operacional do aeroporto, que poderá atender até 2,6 milhões de passageiros por ano.

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