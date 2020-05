Agehab atenderá presencialmente selecionados do Minha Casa Minha Vida

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), começa a partir desta segunda (18), o atendimento presencial aos selecionados pelo Programa Minha Casa Minha Vida (FAR) em Campo Grande, de acordo com a portaria publicado no Diário oficial do Estado (DOE) .

O atendimento será feito presencialmente somente mediante a agendamento prévio aos selecionados dos Conjuntos habitacionais sírio Libanês, Portal Laranjeiras, Aero Rancho 7 e Aero Rancho 8.

O objetivo é dar andamento aos programas habitacionais já em execução agilizando a coleta de documentos.

Já o atendimento presencial relacionado a outros serviços continuam suspensos temporariamente conforme a Portaria 151 de 23 de Março de 2020.

