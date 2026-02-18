Menu
Cidade

Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia

Nas cidades onde fecham às 15h, a abertura será antecipada

18 fevereiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Bancos voltam ao funcionamento nesta quarta-feiraBancos voltam ao funcionamento nesta quarta-feira   (Agência Brasil)

As agências bancárias retomam o atendimento presencial aos clientes nesta Quarta-Feira de Cinzas (18). Na maior parte do país, o expediente começará a partir das 12h (horário de Brasília), respeitando o horário habitual de encerramento.

Nas localidades onde as agências fecham antes das 15h, a abertura será antecipada de forma a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Devido ao feriado bancário de carnaval, os bancos não funcionaram nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17). Com isso, os boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) que venceram entre sábado (14) e ontem, poderão ser pagos hoje, sem acréscimo.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

