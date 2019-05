Agepen divulga dados sobre “saidinha” do Dia das Mães

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) divulgou os dados sobre a saída temporária dos detentos de Campo Grande. Em soma cerca de 812 presos tiveram a liberdade concedida a partir desta sexta-feira (10) e retornarão ao regime semi-aberto e casa dos albergados, na próxima quinta-feira (16).

Os detentos tiveram a liberdade concedida pela Justiça por cinco dias, em prol da comemoração internacional do Dia das Mães. Durante todo o ano, a Agepen abre saída provisória em datas comemorativas, como Ano Novo, Dia das Mães, dos Pais, Crianças e no Natal.

Em 2019, o número de presos que deixaram os presídios subiu e ficou em 608 homens do regime semi-aberto, do Centro Penal Agroindutrial (Gameleira), 58 mulheres também do semi-aberto e 146 detentos da casa dos albergados (regime aberto).

