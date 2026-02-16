Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Cidade

Agetran inicia Operação Carnaval 2026 com esquema especial no transporte coletivo

Estão previstas mudanças nos itinerários entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa, além de cinco veículos reserva nos terminais

16 fevereiro 2026 - 08h29Sarah Chaves
Terminal Aero RanchoTerminal Aero Rancho   (Roberto Ajala/PMCG)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a Operação Carnaval 2026 do transporte coletivo começou nesta segunda-feira (16) e segue até quarta-feira (18), com esquema especial para atender tanto a demanda das indústrias quanto o fluxo de foliões.

As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atendem conforme a necessidade das indústrias. As demais linhas seguem o Plano Especial estabelecido em Ordem de Serviço.


Durante o Carnaval, os ônibus circulam por trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração, com deslocamento entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa.

Praça Ary Coelho → Praça do Papa
Rua 13 de Maio (Peg Fácil) → Rua 13 de Maio → Rua 7 de Setembro → Rua Rui Barbosa → Rua Maracaju → Avenida Presidente Ernesto Geisel → Rua Marechal Rondon → Avenida Júlio de Castilho → Avenida Presidente Vargas → Rua Zákia Nahas Siufi.
Praça do Papa → Praça Ary Coelho
Rua Zákia Nahas Siufi → Avenida dos Crisântemos → Avenida Júlio de Castilho → Rua Marechal Rondon → Rua 13 de Maio → Rua 13 de Maio (Peg Fácil).

Veículos reserva
Nesta segunda estão disponíveis cinco veículos reserva com tripulação nos terminais, três adicionais, além dos dois já habituais. Os ônibus ficarão à disposição para atender eventual aumento de demanda entre 5h e 19h30.

O consórcio responsável pela operação deve acompanhar o desempenho das linhas ao longo do dia. Se necessário, ou por determinação da fiscalização/Agetran, poderão ser feitos ajustes operacionais após os horários de pico: 4h40 às 8h30; 10h30 às 13h30; 16h às 18h30.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeita Adriane Lopes em 2024 no local - Foto: PREFCG
Cidade
No MPMS, indígenas pressionam prefeitura por terrenos prometidos no Jd. Inápolis
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande
Foto: TJMS
Cidade
Justiça Itinerante suspende atendimentos no Carnaval
Aeroporto de Campo Grande passa por modernização
Cidade
Com investimento milionário, reforma do aeroporto da Capital deve terminar em junho
Agems montou a operação para o Carnaval
Cidade
Agems reforça fiscalização no transporte com inteligência de dados
Animais estão virando alvo fácil dos humanos para agressões
Cidade
Psicóloga explica por que cães e gatos se tornam alvo de dores humanas mal resolvidas
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande