Agetran inicia Operação Carnaval 2026 com esquema especial no transporte coletivo

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a Operação Carnaval 2026 do transporte coletivo começou nesta segunda-feira (16) e segue até quarta-feira (18), com esquema especial para atender tanto a demanda das indústrias quanto o fluxo de foliões.

As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atendem conforme a necessidade das indústrias. As demais linhas seguem o Plano Especial estabelecido em Ordem de Serviço.



Durante o Carnaval, os ônibus circulam por trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração, com deslocamento entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa.



Praça Ary Coelho → Praça do Papa

Rua 13 de Maio (Peg Fácil) → Rua 13 de Maio → Rua 7 de Setembro → Rua Rui Barbosa → Rua Maracaju → Avenida Presidente Ernesto Geisel → Rua Marechal Rondon → Avenida Júlio de Castilho → Avenida Presidente Vargas → Rua Zákia Nahas Siufi.

Praça do Papa → Praça Ary Coelho

Rua Zákia Nahas Siufi → Avenida dos Crisântemos → Avenida Júlio de Castilho → Rua Marechal Rondon → Rua 13 de Maio → Rua 13 de Maio (Peg Fácil).



Veículos reserva

Nesta segunda estão disponíveis cinco veículos reserva com tripulação nos terminais, três adicionais, além dos dois já habituais. Os ônibus ficarão à disposição para atender eventual aumento de demanda entre 5h e 19h30.



O consórcio responsável pela operação deve acompanhar o desempenho das linhas ao longo do dia. Se necessário, ou por determinação da fiscalização/Agetran, poderão ser feitos ajustes operacionais após os horários de pico: 4h40 às 8h30; 10h30 às 13h30; 16h às 18h30.

