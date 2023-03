Agora: trÃ¢nsito estÃ¡ lento da BR-163 devido acidente de caminhÃ£o

O trânsito na BR-163, com acesso a Rua Lago Azul, está congestionado devido um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta, na tarde desta quarta-feira (1º).

De acordo com informações apuradas equipe do JD1 que está no local, cerca de 4 km está congestionado no momento. Aos poucos, os demais caminhões e veículos que estão no local estão conseguindo continuar viagem.

A orientação é para que os condutores que precisarem passar pelo local, tenham atenção pois o trânsito segue lento nas proximidades.

O caminhoneiro que provocou o acidente, teve o pé quase decepado após bater o caminhão que dirigia contra uma carreta. Ele está sendo atendido por uma equipe da CCR MSVia, que gere o trecho do acidente.

