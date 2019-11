Águas normaliza abastecimento em todos os bairros da capital

A Águas Guariroba já normalizou os serviços de abastecimentos em todos os bairros da capital sul-mato-grossense, segundo informado pela assessoria de imprensa da concessionária nesta manhã de segunda-feira (4).

Ainda de acordo com a concessionária, todos os 23 bairros que estavam com déficit de abastecimento desde sexta-feira (1) por causa de uma manutenção no sistema de bombeamento, já estão com o abastecimento normalizado.

Segundo a concessionária, todos os canais de atendimentos estão disponíveis para os clientes sanarem qualquer dúvida ou problema.

Fornecimento prejudicado

A Águas Guariroba informou em nota na sexta-feira (1) que devido de uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento que reforça o abastecimento de água das regiões do Coophasul e Coronel Antonino, o fornecimento estaria temporariamente prejudicado em 23 bairros da capital.

Os bairros foram Vivendas do Bosque, Coophafe, Giocondo Orsi, Monte Castelo, Planalto, Vila Sobrinho, Santa Mônica, Vila Margarida, Estrela do Sul, Otávio Pecora, São Francisco, Coophasul, Parque Laranjeiras, Santa Carmelia, Coophatrabalho, Panamá, Petropolis, Jd. Aeroporto, Talismã, Jd. Seminário, Mooca, Santa Luzia, Popular, Nova Campo Grande.

A concessionária também informou que equipes técnicas já trabalham para solucionar o problema e pediu a compreensão dos moradores pelo transtorno.

Deixe seu Comentário

Leia Também