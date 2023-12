ALERTA: Correção de poste na Brilhante pode demorar mais de três horas

Saiba Mais Geral JD1TV: Motociclista é jogado em poste de luz durante acidente na Brilhante

Com mais de 8 quadras sem luz e trecho da Rua Brilhante entre a Dr. Sebastião José Machado e Aduie Rezek interditado, o dia do campo-grandense pode acabar afetado pelo acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira (7) na via e danificou um poste.

Segundo funcionários da Energisa no local, devido aos danos do poste, será necessário realizar a troca dele, além de toda a afiação, o que levará mais de três horas, porém, não existe um prazo até o final da operação.

A distribuidora trabalha para que seja possível uma liberação parcial da via, porém, caso isso não seja possível, a manutenção não ficará pronta até o horário de pico, então o recomendando é que o motorista se planeje com rotas alternativas.

