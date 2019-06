Alteração no projeto de revitalização da Bandeirantes será debatida na Câmara

Para minimizar os prejuízos causados pela obra de revitalização da avenida Bandeirantes, os vereadores de Campo Grande discutiram na terça-feira (4), a possibilidade de alterar o projeto e, também, a execução dos trabalhos por etapas.



O vereador André Salineiro citou as dificuldades que estão sendo enfrentadas no centro, onde as obras do Reviva Campo Grande já duram mais de um ano, onde muitos comerciantes tiveram prejuízo nas vendas pela queda no movimento após o início da obra. “Estamos prestes a errar novamente com reforma da Bandeirantes, onde teremos problemas iguais aos da 14 de Julho e da Brilhante”, disse.



Ele exemplificou sobre o projeto, que prevê faixas exclusivas dos corredores de ônibus, e terminais instalados na rua, eliminando um dos lados de estacionamento. “Teremos mais de 70% de estacionamento perdido, pois empresa não sobrevive sem estacionamento, vai fechar. Estima-se que a Bandeirantes conte com 700 empresas e cerca de seis mil funcionários”, detalhou.



Salineiro finalizou reforçando a importância de ouvir os envolvidos antes da elaboração de projetos de obras para evitar prejuízos, para isso, uma audiência está agendada para dia 27 de junho, às 17 horas, na Câmara.



Representantes do poder público e comerciantes estarão presentes, além disso, uma comissão foi formada para ir até Brasília discutir a possibilidade de revisar o projeto.

