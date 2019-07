Após 30 anos, região urbana do Imbirussu é asfaltada

A Prefeitura iniciou a última etapa do projeto de drenagem e pavimentação do Residencial Belinatti, onde a comunidade esperava há 30 anos pela melhoria,pós 60 dias de retomada da obra iniciada em 2014 e interrompida meses depois, com 31% do projeto executado, o bairro com aproximadamente 300 imóveis, na região urbana do Imbirussu, já está asfaltado.

Os operários da empresa responsável pela obra estão trabalhando na construção de calçadas, no rebaixamento da guia de sarjeta para garantir acessibilidade no cruzamento da avenida Wanderlei Pavão com a Rua Ivolândia, onde a calçada está recebendo o piso tátil.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou no sábado (6), a preparação da Avenida Wanderlei Pavão para o recapeamento. Houve a retirada do pavimento comprometido e o reperfilamento, a correção das ondulações da pista, que foi preparada para receber a nova capa asfáltica.

Incorporadoras, apostando na valorização imobiliária do bairro, estão concluindo a construção de um condomínio de 25 casas na Rua Francisco Torraca e já está em fase de aprovação de projetos, num terreno ao lado, a construção de mais 80 casas do mesmo padrão.

O projeto foi readequado para contemplar trechos de três ruas (que somam uma extensão de pouco mais de meio quilômetro) que fazem a interligação por asfalto do Recanto dos Pássaros com o Ana Bairro Maria do Couto, bairros vizinhos ao Bellinate. “Finalmente lembraram da gente”, desabafa a dona de casa Keuzia Naiara, residente na Rua Venturrelli, uma via de 134 metros, rodeada de ruas asfaltadas. A poeira, no período de estiagem, e barro, nos dias de chuva, fizeram parte da rotina dela e do restante da vizinhança.

A pavimentação do Residencial Belinatte exigiu um investimento de R$ 1.951.310,07, sendo R$ 1.679.776,69, recursos de um financiamento do PAC Pavimentação e R$ 271.533,38, de contrapartida, viabilizada em parceria com o Governo do Estado.

