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Árvore de grande porte atinge residência e mobiliza bombeiros em Corumbá

Bombeiros foram acionados para remover a árvore que atingiu cozinha e outros cômodos

18 março 2026 - 14h55Vinicius Costa
Árvore caiu na casa e precisou ser cortada pelo Corpo de BombeirosÁrvore caiu na casa e precisou ser cortada pelo Corpo de Bombeiros   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Árvore de grande porte caiu sobre uma residência e causou danos em diversos cômodos na tarde de terça-feira (17), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência na Alameda Anésia Pinheiro.

Os militares informaram que a árvore é do tipo "barriguda" e atingiu principalmente a área da cozinha e do banheiro da casa, o que motivou o pedido de apoio da guarnição.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o impacto provocou danos significativos na estrutura do imóvel, afetando também parte da sala, varanda e lavanderia, além de móveis e eletrodomésticos.

Diante do risco, a equipe realizou o corte da árvore utilizando técnicas apropriadas para evitar novos danos e garantir a segurança dos moradores.

Após o trabalho, a área foi deixada em segurança e não houve registro de feridos.

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