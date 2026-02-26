Menu
Atenção, tutores! Castração gratuita abre 15 vagas por dia a partir de segunda em Campo Grande

O atendimento ocorre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 13h, na Subea, por ordem de chegada

26 fevereiro 2026 - 15h10Taynara Menezes

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) inicia na próxima segunda-feira (02) o programa de castração gratuita de cães e gatos destinado à população de baixa renda de Campo Grande. Serão distribuídas 15 senhas por dia para esterilização e outras 15 para consulta, por ordem de chegada.

O atendimento ocorre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 13h, na Rua Rui Barbosa, 3538. Os animais passam por avaliação veterinária e microchipagem e, se aptos, são encaminhados para clínicas credenciadas para realização do procedimento.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve apresentar CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses, documento oficial com foto e comprovante de residência no município. O programa atende cães e gatos com idade mínima de 5 meses e peso máximo de 25 quilos.

Informações pelo telefone e WhatsApp (67) 2020-1397 ou pelo Instagram @subeacg.

