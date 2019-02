Audiência vai discutir altas taxas em contas de energia expedidas no mês de janeiro

Audiência que irá cobrar explicações sobre os aumentos tarifários expressivos nas contas de energia em Mato Grosso do Sul, acontece amanhã, quarta-feira (20), na Câmara Municipal da capital.

A reunião está marcada para às 14h, e contará com a presença de aproximadamente 300 vereadores de municípios do interior do estado.

O vereador Valdir Gomes, que propôs a audiência e realizou uma reunião primaria no dia 25 de janeiro, lembra que é importante a participação da população. “Vamos mostrar nosso descontentamento contra esses abusos que estão solapando Campo Grande e todo Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo o presidente da Casa, vereador Prof. João Rocha, está previsto que no dia 28 de fevereiro, o presidente da concessionária Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro receba o grupo de parlamentares para prestar esclarecimentos. “Iremos até o presidente da Energisa como representantes da população, que cobra respostas e não aceita esse aumento. Vamos buscar, primeiramente, o diálogo como forma de obter soluções o mais rápido possível”, disse o vereador.

