Avenida Guaicurus ganhará reordenamento viário a partir desta terça-feira

A Avenida Guaicurus ganhará um reordenamento viário a partir desta terça-feira (25), com instalação de semáforos em dois cruzamentos estratégicos: um com a Rua da Divisão e outro com a Rua dos Gonçalves. Conforme a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) as obras fazem parte das contrapartidas de mitigação exigidas da construtora MRV, em razão dos novos empreendimentos habitacionais que ampliaram o fluxo de veículos na região.

Nos últimos anos, o Anhanduizinho registrou intensa expansão urbana, impulsionada pela implantação de conjuntos residenciais que alteraram significativamente o volume e o comportamento do tráfego. Esse crescimento gerou lentidão, conflitos e riscos nos cruzamentos da Guaicurus, levando à necessidade de uma readequação da infraestrutura.

A mitigação, prevista em legislação municipal, obriga empresas cujos projetos impactam a mobilidade a executarem melhorias na via pública. Isso inclui ajustes geométricos, reforço da sinalização, implantação de dispositivos de segurança ou ampliação da capacidade viária, medidas essenciais para compensar os efeitos do aumento de circulação provocado pelos empreendimentos.

A intervenção conduzida pela MRV busca melhorar a fluidez e aumentar a segurança no trecho, acompanhando o ritmo de expansão da região.Durante as obras, a Agetran orienta motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem os desvios sinalizados e observarem a movimentação de equipes e máquinas na pista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também